В Минске горячую воду начнут отключать с 18 мая. Графики планового отключения горячего водоснабжения опубликованы на официальных сайтах предприятий «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосеть».
Первые отключения горячей воды начнутся уже с 18 мая. Водоснабжение будет планово отключено на территории неподалеку от деревни Боровая. Речь идет про учебно-тренировочный комплекс, стрелковый тир, ПНС, тактический комплекс, учебный комплекс.
Минчанам сказали, что теплоснабжающей организацией принимаются меры, связанные с сокращением сроков отключения горячей воды. В том случае, если испытания трубопровода тепловых сетей будут проведены успешно и не будет дефектов, которые требуют выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, то срок отключения не превысит 13 суток.
