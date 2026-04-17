Экс-главу Госжилинспекции Дагестана задержали за ущерб 700 тысяч руб

Источник: РБК

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственной жилищной инспекции республики, сообщает СУ СК России по республике Дагестан. Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев написал в своем телеграм-канале, что задержан экс-глава Госжилинспекции Сергей Касьянов.

Экс-чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном лицом, занимающим государственную должность субъекта федерации, что повлекло тяжкие последствия. Материалы для возбуждения дела передали региональные управления МВД и ФСБ России.

По версии следствия, подозреваемый в период с октября 2024 по март 2025 года, используя служебное положение вопреки интересам службы, отдал подчиненному сотруднику заведомо незаконные указания. Речь идет о составлении и подписании подложных документов на списание имущества, которое находилось на балансе жилищной инспекции.

В результате противоправных действий государству и обществу был причинен существенный вред, выразившийся в материальном ущербе для ведомства. Сумма нанесенного ущерба превысила 700 тыс. руб.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше