Экс-главу Госжилинспекции Дагестана задержали за ущерб 700 тысяч руб

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственной жилищной инспекции республики, сообщает СУ СК России по республике Дагестан. Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев написал в своем телеграм-канале, что задержан экс-глава Госжилинспекции Сергей Касьянов.
По версии следствия, подозреваемый в период с октября 2024 по март 2025 года, используя служебное положение вопреки интересам службы, отдал подчиненному сотруднику заведомо незаконные указания. Речь идет о составлении и подписании подложных документов на списание имущества, которое находилось на балансе жилищной инспекции.
В результате противоправных действий государству и обществу был причинен существенный вред, выразившийся в материальном ущербе для ведомства. Сумма нанесенного ущерба превысила 700 тыс. руб.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
