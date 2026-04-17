Глава офиса ВОЗ в России рассказал, почему перечитывает классиков

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев рассказал Радио РБК о том, что перечитывает произведения классической русской литературы из школьной программы — Антона Чехова, Федора Достоевского и Николая Лескова.
По словам Бердыклычева, недавно он заново открыл для себя повесть «Леди Макбет Мценского уезда». «Хотя читали уже два раза, но когда перечитываешь это уже в таком более зрелом возрасте, открывается столько много граней. Поэтому периодически я перечитываю и классику, но хотел бы, чтобы больше было времени на такое приятное времяпрепровождение», — рассказал он.
Фрагмент книги:
Николай Лесков, «Леди Макбет Мценского уезда».
При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий: наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе: пробежать бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечною лузгою; а тут все иначе.
Бердыклычев приступил к работе в ВОЗ в 1995 году. Работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, а также возглавлял страновые офисы в Белоруссии и Турции. В апреле 2024 года был назначен представителем ВОЗ в России.
Ранее писатель Денис Драгунский рассказывал Радио РБК, что больше всего любит читать рассказы Антона Чехова. Его любимая книга — собрание сочинений писателя.
Бывший директор по продуктам Google, один из создателей мобильного приложения YouTube и генеральный директор стартапа Optic Андрей Дороничев делился с Радио РБК, что для него очень важными книгами являются «Исповедь» Льва Толстого и «Думай быстро, решай медленно» Даниэля Канемана.
