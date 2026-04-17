Маршрут выходного дня: от деревянной скульптуры до «Мураками»

Эти выходные в Нижнем Новгороде будут наполнены яркими концертами, спектаклями и фильмами. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных культурных событиях уикенда.
18 апреля в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут спектакль «Женитьба».
Звёзды театра Моссовета в стильной постановке гоголевского трагифарса. Спектакль Евгения Марчелли — это новое прочтение классической пьесы Гоголя, в котором есть все: и искромётный юмор, и продуманные до мелочей, узнаваемые, но лишенные карикатурности персонажи, которые сегодня смотрятся все также современно, как и почти 200 лет назад.
18 апреля в кинотеатре «Орлёнок» покажут фильм «Мертвец» Джима Джармуша с Джонни Деппом в главной роли.
После смерти родителей молодой счетовод Уильям Блэйк в надежде найти работу приезжает на Дикий Запад, где по злой воле случая за его голову назначается награда в 500 долларов. Раненого в грудь возле сердца, его выхаживает индеец, которого много лет возили по городам Америки и Англии в качестве живого экспоната. Он принял этого юношу в очках за поэта Уильяма Блэйка, чьи стихи запали в сердце «дикаря», и стал его ангелом-хранителем. А опекаемый, лишившись очков, сам вдруг стал стрелять без промаха, увеличивая стоимость своей головы, оставляя за собой след из трупов лиц, охочих до награды, и приближаясь к тому «месту, откуда приходят и куда возвращаются все духи».
Уникальная выставка деревянной храмовой скульптуры открылась в Нижнем Новгороде. Экспозиция расположилась в Манеже Нижегородского кремля.
Впервые в одном пространстве собрано более 70 предметов сакральной пластики Нижегородского Поволжья XVII — начала XX веков. 47 скульптур прошли сложнейшую реставрацию и консервацию.
18 апреля в «МТС Live Холл (ex. Юпитер)» пройдёт спектакль «Наследник».
В спектакле зрители становятся свидетелями хаоса, возникшего в результате спора, который вскрыл тайны одной интеллектуальной французской семьи. Невинная шутка переворачивает ход событий. Каждый, кто присутствует на вечере, узнаёт много нового о себе и о своих визави. Оказывается, что в реальности мы знаем друг о друге лишь то, что помогает поддерживать комфортные светские отношения.
Всё происходящее настолько неожиданно, что совершено невозможно предугадать, каким будет финал. И это делает просмотр еще более захватывающим и увлекательным! Прекрасный актерский ансамбль создаёт особую атмосферу.
19 апреля в Нижегородском театре кукол покажут спектакль «Нервные люди» в постановке Екатерины Уржумовой.
Озорной, по-настоящему кукольный эксперимент — спектакль «Нервные люди» по мотивам юмористических рассказов Михаила Зощенко. На сцене — заскорузлый «потёртый мужчина» с балалайкой, истеричная «дама с сердечными припадками», вечно всем недовольный гражданин. Все они сойдутся в эпической битве за тишину и личное пространство.
18 апреля в театре «Вера» пройдёт спектакль «Алые паруса» в постановке Владимира Червякова.
Спектакль о девочке, умеющей мечтать и любить. Человек, не умеющий любить, достоин сожаления.
«Благодаря Ассоль я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками», — говорит капитан Грэй, и в финале спектакля обязательно взметнутся алые паруса.
18 апреля в Milo Concert Hall пройдёт концерт группы «Мураками».
Рок-группа «Мураками» отправляется в тур с программой «Избранное». Громкое название — это избранный сет-лист, который будет составлен на основе выбора поклонников команды.
«Мураками» находятся в постоянном движении: придумывают новые концертные шоу, готовят новый альбом к выходу, а гастрольный график расписан на год вперёд. Они не боятся экспериментов — в их творчестве есть место как лирическим балладам, так и мощным рок-манифестам. И главное — уже более 20 лет «Мураками» пишут рок-песни о любви, большинство из которых вошли в 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best».
18 апреля в «Tago Mago» пройдёт концерт группы «Деревянные киты».
За прошедшие два года «Деревянные киты» выпустили два альбома «Всё, что я хочу тебе сказать» и «Я не договорила». Обе пластинки заслуженно вошли в число главных русских альбомов 2024-го и 2025-го года.
