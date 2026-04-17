Первую победу в сезоне одержала молодёжка ФК «Пари НН»

В 6-м туре Молодёжной футбольной лиги «Пари НН-М» добился долгожданной первой победы в сезоне, одолев на выезде воронежский «Факел».
Матч проходил в обоюдоострых атаках. Но в первом тайме больше повезло хозяевам, реализовавших штрафной. В высоком темпе игра продолжилась и после перерыва. На 60-й минуте неудачно на выходе сыграл голкипер «Факела», благодаря чему Ярослав Соснихин замкнул навесную передачу. Второй мяч в ворота воронежцев на 76-й минуте забил вышедший на замену Ярослав Июдин, воспользовавшийся рикошетом в чужой штрафной — 2:1.
«Спасибо команде за победу. Первый подарок ребята сделали себе, а второй мне, ведь у меня вчера был день рождения. Парни выложились полностью, одолев достойного, хорошо организованного соперника. В плане борьбы, накала и самоотдачи получилась очень интересная игра. Рады, что сыграли замены. Сегодня на поле была Команда, и мы заслужили эту победу!» — цитирует главного тренера ФК «Пари НН-М» Станислава Морозова клубная пресс-служба.
С 4 набранными очками наши земляки поднялись на 13-е место. 24 апреля к нам в гости пожалует лидер первенства ЦСКА-М.
