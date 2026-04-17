Первую победу в сезоне одержала молодёжка ФК «Пари НН»

«Спасибо команде за победу. Первый подарок ребята сделали себе, а второй мне, ведь у меня вчера был день рождения. Парни выложились полностью, одолев достойного, хорошо организованного соперника. В плане борьбы, накала и самоотдачи получилась очень интересная игра. Рады, что сыграли замены. Сегодня на поле была Команда, и мы заслужили эту победу!» — цитирует главного тренера ФК «Пари НН-М» Станислава Морозова клубная пресс-служба.