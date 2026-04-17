Экотропу «Вишенское болото» в Керженском заповеднике вновь откроют для посетителей

Заповедник является особо охраняемой территорией федерального значения.

Источник: Время

Экотропа «Вишенское болото» в Керженском заповеднике (0+) станет вновь доступна для посетителей с 18 апреля в связи со спадом половодья, сообщается в канале пространства в мессенджере МАХ.

Протяженность тропы 1,5 км: первая часть маршрута проходит по деревянному настилу, вторая — по грунтовой дороге.

«Напоминаем, что заповедник является особо охраняемой территорией федерального значения. Перед посещением тропы необходимо обратиться в экоцентр», — напомнили нижегородцам.

Сотрудники заповедника рассказали, что экотропа «Пойма Керженца» на данный момент закрыта в связи с частичным затоплением. Кроме того, прогуляться по тропе «Заповедный лес» посетители не смогут до 15 июня (она закрыта на период гнездования птиц). Частично затоплен водой и настил на экотропе «Земля оленей».

Ранее сообщалось, что девять жилых домов освободились от воды в Нижегородской области.