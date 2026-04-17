Зубков: Воронежская ТПП является одной из крупнейших региональных палат РФ

Замгубернатора Игорь Лотков встретился с вице-президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Ильей Зубковым, сообщили в облправительстве.
На встрече также присутствовали региональный министр предпринимательства, торговли и туризма области Михаил Москальцов и Роман Деев, 16 апреля избранный на пост президента ТПП Воронежской области. Избрание состоялось в рамках съезда Союза, который посетил Илья Зубков. Делегаты съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Романа Деева на пост президента ТПП. Игорь Лотков выразил надежду на то, что под новым руководством Палата выйдет на новый этап развития и будет содействовать укреплению экономического потенциала Воронежской области.
На встрече обсуждалось взаимодействие региональной власти и институтов ТПП. В частности, речь шла об усилении роли региональной Палаты в системе поддержки предпринимательства, а также о совместных шагах по улучшению инвестиционного климата и созданию комфортных условий для ведения бизнеса в регионе.
Илья Зубков подчеркнул, что по уровню общественной работы и объему оказываемых бизнес-сообществу услуг ТПП Воронежской области является одной из крупнейших региональных палат РФ — по данному показателю регион занимает второе место в ЦФО после Москвы. НА сегодняшний день в палате насчитывается свыше 550 членов. Среди них и представители микробизнеса, и гиганты воронежской экономики — ВАСО, «Тяжмежпресс», «Воронежсельмаш», КБХА, ФПК «Космос-Нефть-Газ» и многие другие.
Игорь Лотков отметил, что система ТПП Воронежской области многие годы представляет интересы субъектов предпринимательской деятельности из разных отраслей экономики:
«Сегодня один из приоритетов органов госвласти — повышение производительности труда в условиях дефицита кадров. Это большие вызовы для региональной экономики, надо находить пути компенсации этих потерь. Сейчас мы много говорим о формировании трудовых ресурсов. В Торгово-промышленной палате большой срез предпринимательства, бизнесменов, нам важно иметь постоянную обратную связь».