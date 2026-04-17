Зубков: Воронежская ТПП является одной из крупнейших региональных палат РФ

На встрече также присутствовали региональный министр предпринимательства, торговли и туризма области Михаил Москальцов и Роман Деев, 16 апреля избранный на пост президента ТПП Воронежской области. Избрание состоялось в рамках съезда Союза, который посетил Илья Зубков. Делегаты съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Романа Деева на пост президента ТПП. Игорь Лотков выразил надежду на то, что под новым руководством Палата выйдет на новый этап развития и будет содействовать укреплению экономического потенциала Воронежской области.