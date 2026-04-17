В Ростовской области в 1,5 раза вырос спрос на доставку детских банковских карт

С начала года жители Дона оформили 14,7 тыс. детских карт.
С января по март 2026 года Сбер в Ростовской области выдал 14,7 тысячи детских банковских карт. Каждая третья из них была оформлена в феврале — пиковый месяц принес более 6 тысяч заявок. Самый заметный рост показал сервис доставки карты на дом: за три месяца родители заказали таким способом 1250 детских карт, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:
«Детская карта сегодня — это не просто пластик, а полноценный инструмент обучения финансовой грамотности с самого юного возраста — 6 лет. Как разумно распоряжаться деньгами, копить на давнюю мечту и получать бонусы за покупки — дети познают в игровой и увлекательной форме. С начала года родители активно начинают планировать бюджет и учат детей самостоятельно распоряжаться финансами. Им важно, чтобы средства были под контролем, а у ребенка — доступ к платежу всегда под рукой. Именно поэтому в 1,5 раза вырос спрос на доставку детских карт: это удобно, безопасно и экономит время».
Так, с помощью мобильного приложения родители могут в реальном времени видеть баланс и историю операций по карте ребенка, устанавливать лимиты на расходы и пополнения. Это становится надежной защитой в условиях участившихся случаев мошенничества в отношении детей и подростков.
Сам ребенок при этом получает полноценный финансовый инструмент, адаптированный под его образ жизни. В мобильном приложении СберKids юные пользователи в игровой форме повышают финансовую грамотность: смотрят обучающие ролики с блогерами, копят на желанные гаджеты или игрушки, а также выполняют домашние задания и получают за это награды от родителей.
Особое внимание — встроенным технологиям, которые решают главную проблему «забытой дома карты». Вместо обычного пластика можно оформить карту в виде платежного стикера на телефон (и он точно не останется на тумбочке) или, если стикер всё же забыт, просто показать на кассе QR-код из приложения.
По достижении 14 лет детская карта не блокируется, а «взрослеет вместе с ребенком» — автоматически меняется на молодёжную. Подросток получает доступ к полноценному мобильному приложению СберБанк Онлайн, продолжая свое путешествие в мире ответственных финансов.
Источник: пресс-служба Сбербанка.