Сверхбогатые жители Нью-Йорка возмутились идеей налога на второе жилье

Сверхбогатые жители Нью-Йорка выразили недовольство идеей о новом налоге на второе жилье, предложенном мэром города Зораном Мамдани и губернатором штата Кэти Хочул, пишет Financial Times (FT).
Миллиардер Дэниел Лоэб, владелец хедж-фонда Third Point (Forbes оценивает его состояние в $3,9 млрд), разместил в X пост, в котором обвинил мэра в «разжигании классовой вражды». Он также заявил, что Мамдани «раскрывает личные данные» инвестора Кена Гриффина, чей пентхаус на Манхэттене стоимостью $238 млн был показан в видеоролике, сопровождавшем презентацию инициативы.
«Нельзя добиться процветания города, обложив его налогами, и нельзя привлечь капитал, демонизируя филантропов», — написал Лоэб. Как отмечает FT, миллиардер вложил значительные средства, пытаясь помешать Мамдани победить на выборах мэра Нью-Йорка в 2025 году.
«Мы должны аплодировать Кену за то, что он потратил $238 млн в Нью-Йорке, а не нападать на него за это», — написал, в свою очередь, в X миллиардер Билл Акман (состояние по оценке Forbes — $9,1 млрд), чей хедж-фонд Pershing Square Capital Management также пытался противодействовать избранию Мамдани. Состояние Гриффина Forbes оценивает в $50,8 млрд и ставит его на 36-ю строчку в мировом рейтинге миллиардеров.
Он добавил, что, хотя «Мамдани нравится слоган “Обложить налогом богатых”, его планы “нанесут вред тем группам населения, которым он якобы пытается помочь”. Как пишет FT, инициатива может побудить сверхбогатых чаще останавливаться в отелях, что повлияет на менее обеспеченные группы населения.
Предложение раскритиковал и президент США Дональд Трамп. Накануне он написал в Truth Social, что Мандани «РАЗРУШАЕТ Нью-Йорк!». Предлагаемые налоговые меры он назвал неправильными. Трамп владеет обширным портфелем элитной недвижимости, совокупная стоимость которой превышает $1,9 млрд. Ключевыми жилыми объектами являются поместье Мар-а-Лаго во Флориде, пентхаус в Trump Tower в Нью-Йорке и поместье Seven Springs (также находится в штате Нью-Йорк).
Мамдани заявил, что налог будет применяться ко второму жилью стоимостью более $5 млн. Он направлен против «самых богатых из богатых», которые «хранят свои средства в недвижимости Нью-Йорка, но фактически здесь не живут», пояснил мэр.
Хочул (как и Мамдани — представительница Демократической партии) сообщила, что инициативу включат в бюджет уже этой весной. Она отметила, что налог будет приносить Нью-Йорку не менее $500 млн ежегодно, учитывая, что город сталкивается с многомиллиардным дефицитом бюджета.