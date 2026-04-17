Стало известно, куда калининградцам обращаться, если у них во дворах и на клумбах лежат покрышки

Вывозить старые автомобильные шины с дворовых территорий в Калининграде должны управляющие компании, с муниципальной земли — МУП «Чистота». Об этом в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» 17 апреля сказал председатель правления регионального Союза переработчиков отходов Марк Балановский.
Автомобильные покрышки — это отходы, которые обладают определенным классом опасности. Валяться просто так они не должны. Украшением клумб во дворах быть тем более не должны.
— Бесхозных отходов не бывает. Если отходы, любые, лежат у кого-то на земле, то собственник земельного участка отвечает за то, что у него происходит на земельном участке. Значит он не обеспечил охрану, сохранность земли. Как минимум лицо, ответственное за то, чтобы собрать и вывезти, уже есть, — сказал гость эфира.
Как бороться с покрышками, которые лежат у вас во дворе? Марк Балановский советует обращаться в управляющую компанию в первую очередь: «Управляющая компания должна организовать вывоз покрышек».
Он отметил, что и муниципальное предприятие «Чистота» занимается вывозом покрышек — делают это регулярно. Собранные шины сдают на утилизацию.