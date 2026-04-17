Убитый в Оренбуржье полицейский недавно вернулся из зоны спецоперации

Старший лейтенант полиции Никита Гнусин, застреленный накануне в Оренбургской области, недавно вернулся из зоны военной операции. Об этом сообщил аппарат губернатора и правительства региона.

В публикации уточнили, что Гнусин служил в батальоне «Барс-6». Погибший происходил из «полицейской династии»: его отец является пенсионером МВД, младшая сестра — сотрудницей полиции. У Гнусина остался четырехлетний сын.

Добровольческий батальон «Барс-6» («Форштадт») является казачьим подразделением. Он был сформирован в апреле 2022 года.

Никита Гнусин погиб во время стрельбы в поселке Аккермановка. Полицейские попытались задержать человека, находившегося в федеральном розыске, в ответ мужчина открыл огонь. Ранения получили еще трое сотрудников полиции. В минздраве Оренбургской области состояние пострадавших описали как стабильно тяжелое.

Как сообщила пресс-служба МВД по региону, Гнусин погиб в свой день рождения. На службу в МВД он поступил в августе 2021 года, начинал работу участковым уполномоченным полиции, затем служил оперативником.

По версии правоохранителей, подозреваемый в стрельбе мог скрыться в горах. Для его поисков используют дроны и вертолет.

