В Перми выставили на продажу сразу несколько цветочных магазинов

В Перми на рынке готового бизнеса появилось сразу несколько предложений по продаже цветочных точек. Как следует из информации на популярной платформе объявлений, цены на такие объекты начинаются примерно от 100 тысяч рублей и доходят до 6,5 миллиона.
Самым дорогим предложением стал павильон в Индустриальном районе на улице Мира. Его стоимость составляет 6,5 млн рублей. Покупателю предлагают помещение площадью около 60 квадратных метров, расположенное на арендованной земле. В комплект входят холодильники, торговое оборудование, рабочие столы для флористов, инструменты, вазы и остатки товара. Также владелец готов передать клиентскую базу, насчитывающую более 10 тысяч человек, и контакты поставщиков вместе с действующими аккаунтами в соцсетях.
В Свердловском районе можно приобрести более доступный вариант — цветочный магазин на улице Куйбышева за 500 тысяч рублей. В цену включены товар, оборудование и мебель. Там же, на улице Революции, продаётся полностью готовый бизнес за 1,25 млн рублей. Ещё один салон выставлен на продажу в Мотовилихинском районе, рядом с цирком. Он работает на этом месте уже свыше 13 лет и имеет постоянных клиентов, а продаётся вместе со всем оснащением.
В Ленинском районе, на улице Газеты «Звезда», предлагается цветочный магазин за 1,5 млн рублей. По данным объявления, ежемесячная выручка достигает около 500 тысяч рублей, а окупаемость может составить примерно полгода. Помещение арендуется за 65 тысяч рублей в месяц. В стоимость входят оборудование, клиентская база и раскрученные страницы в соцсетях.
Самый бюджетный вариант находится в Кировском районе — там цветочный объект с мебелью и оборудованием продаётся за 100 тысяч рублей.