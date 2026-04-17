Фонды архива Нижнего Новгорода пополнились новыми документами по истории СВО

Личный фонд участника специальной военной операции Антона Александровича Лушина пополнил «Коллекцию документов по истории специальной военной операции», хранящуюся в архиве Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.
Вся жизнь Антона Лушина была неразрывно связана с защитой правопорядка. Выпускник Нижегородской академии МВД России посвятил себя службе в органах внутренних дел. Коллеги всегда отмечали его смелость и профессиональную подготовку. Лушин не раз бывал в горячих точках, участвовал в освобождении детей в Беслане. Удостоен многих государственных и ведомственных наград.
В сентябре 2022 года Антон Александрович отправился добровольцем в зону СВО, где трагически погиб при исполнении воинского долга.
Справка.
В «Коллекцию документов по истории специальной военной операции» уже вошли сотни дел: листовки и плакаты, фото- и видеоматериалы, в том числе кадры, снятые бойцами в зоне СВО, биографии героев. Каждый документ — это частица памяти, свидетельство подвига и патриотизма нижегородцев.