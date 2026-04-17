Фонды архива Нижнего Новгорода пополнились новыми документами по истории СВО

Вся жизнь Антона Лушина была неразрывно связана с защитой правопорядка. Выпускник Нижегородской академии МВД России посвятил себя службе в органах внутренних дел. Коллеги всегда отмечали его смелость и профессиональную подготовку. Лушин не раз бывал в горячих точках, участвовал в освобождении детей в Беслане. Удостоен многих государственных и ведомственных наград.