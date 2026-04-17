Воронежцы могут посмотреть картины на улицах

Уличные выставки посвящены 195-летию известного воронежского художника Николая Ге.

Две уличных выставки открылись в Воронеже 17 апреля. Экспозиции представил горожанам «Ге Фест 2026». Проекты посвящены 195-летию художника Николая Ге, уроженца Воронежа и автора знаменитых картин «Тайная вечеря» и «Петр I допрашивает царевича Алексея».

На ограде Введенского храма (ул. Освобождение труда), где в 1831 крестили художника, можно посмотреть цифровые копии самых известных полотен Николая Ге, предоставленные «Третьяковкой» и музеем имени Крамского.

Вторая выставка представляет цифровые копии пейзажей и зарисовок Воронежа 1830−1840-х — времени, в котором рос маленький Николай Ге. Это 12 работ воронежских художников из фондов музея имени Крамского, которые ранее не выставлялись в основной экспозиции.

— Воронежцы смогут увидеть, откуда и с каких детских впечатлений начинался творческий путь знаменитого передвижника. Обе экспозиции можно посмотреть бесплатно весь теплый сезон 2026 года, — отметили организаторы фестиваля.