Воронежцы могут посмотреть картины на улицах

Две уличных выставки открылись в Воронеже 17 апреля. Экспозиции представил горожанам «Ге Фест 2026». Проекты посвящены 195-летию художника Николая Ге, уроженца Воронежа и автора знаменитых картин «Тайная вечеря» и «Петр I допрашивает царевича Алексея».
На ограде Введенского храма (ул. Освобождение труда), где в 1831 крестили художника, можно посмотреть цифровые копии самых известных полотен Николая Ге, предоставленные «Третьяковкой» и музеем имени Крамского.
Вторая выставка представляет цифровые копии пейзажей и зарисовок Воронежа 1830−1840-х — времени, в котором рос маленький Николай Ге. Это 12 работ воронежских художников из фондов музея имени Крамского, которые ранее не выставлялись в основной экспозиции.
— Воронежцы смогут увидеть, откуда и с каких детских впечатлений начинался творческий путь знаменитого передвижника. Обе экспозиции можно посмотреть бесплатно весь теплый сезон 2026 года, — отметили организаторы фестиваля.