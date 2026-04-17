В Уфе фонтаны запустят 25 апреля

В Уфе заканчивают расконсервацию городских фонтанов. Их запуск запланирован на 25 апреля. Сейчас специалисты чистят чаши и проверяют инженерные системы.
Фонтаны в столице Башкирии заработают по следующему графику:
— в 12:00 на Советской площади;
— в 13:00 в Театральном сквере (фонтан «Семь девушек»);
— в 13:30 в сквере имени Мустая Карима;
— в 14:00 фонтан «Мальчик с кураем» перед кинотеатром «Искра»;
— в 15:00 фонтан «Часы» на площади имени Ленина;
— в 16:00 «Мозаичный фонтан» в сквере Ильича;
— в 21:00 свето-музыкальное шоу в парке «Кашкадан».