В Светлогорске установили контейнеры для раздельного сбора мусора

В городе оборудовали пять специализированных площадок. На них установили 20 контейнеров для раздельного сбора стекла, бумаги, металла и пластика. Площадки расположены по адресам: улицы Сосновая, 5, Фрунзе, 1, Дачная, 4, Пригородная, 42 и Пионерская, 30. Региональный оператор будет отвечать за вывоз отсортированных отходов и их доставку на переработку.