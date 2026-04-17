В Екатеринбурге из-за сноса здания закроют движение транспорта на Пролетарской

В Екатеринбурге с 20 апреля по 30 июня будет закрыто движение транспорта на участке улицы Пролетарской, сообщили в администрации города. Ограничение связано с проведением работ по сносу здания на ул. Пролетарской, 7, где ранее размещался офис Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.