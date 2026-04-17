Нижегородцы временно не могут купить препарат «Азатиоприн»

Лекарство сняли с продажи по всей России.

Источник: Время

Жители Нижегородской области лишились возможности купить препарат для пациентов с ремватическими заболеваниями «Азатиоприн». Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».

Проблема заключается в ценовом споре с Федеральной антимонопольной службой. Производитель «Озон Фармацевтика» не снизил цены на препарат после его включения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Специалисты ФАС посчитали это нарушением антимонопольного законодательства.

«После согласования условий компания незамедлительно возобновит поставки для устранения его дефицита», — заверил производитель.

Напомним, что ФАС призвала нижегородские аптеки и магазины не повышать цены из-за паводковой ситуации в регионе.