Нижегородцы временно не могут купить препарат «Азатиоприн»

Проблема заключается в ценовом споре с Федеральной антимонопольной службой. Производитель «Озон Фармацевтика» не снизил цены на препарат после его включения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Специалисты ФАС посчитали это нарушением антимонопольного законодательства.