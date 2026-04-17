В Нижнем Тагиле появятся три новые улицы

В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила будут созданы три новые улицы. Они расположатся в микрорайоне Александровский. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии Нижнего Тагила.
Согласно документу, улицы будут называться Архитектора Обухова, Архитектора Солтыса, а также Мелентьева.
— Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину, — сказано в постановлении.
Также ответственные организации установят дорожные знаки с названиями улиц. Сведения о новых участках внесут в информационную систему адресов.