Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Тагиле появятся три новые улицы

В Нижнем Тагиле развивают уличную сеть.

Источник: Комсомольская правда

В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила будут созданы три новые улицы. Они расположатся в микрорайоне Александровский. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии Нижнего Тагила.

Согласно документу, улицы будут называться Архитектора Обухова, Архитектора Солтыса, а также Мелентьева.

— Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину, — сказано в постановлении.

Также ответственные организации установят дорожные знаки с названиями улиц. Сведения о новых участках внесут в информационную систему адресов.