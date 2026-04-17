Эксперт: арсенал экономического давления США на Иран ограничен

Эксперт считает, что нынешнее перемирие на Ближнем Востоке очень хрупкое. По его мнению, высока вероятность, что боевые действия возобновятся. Асатрян отметил, что стороны активно вооружаются, используя паузу на театре военных действий.
Особенно это касается Соединенных Штатов Америки и Израиля. Да и иранцы активно занимаются восстановлением боевых арсеналов. Кроме того, происходит перегруппировка войск — в Персидский залив стягиваются огромные военные силы, в первую очередь, американцев.
Комментируя объявленную американцами кампанию «Экономическая ярость», аналитик отмечает, что санкции против Исламской республики никто не отменял, они продолжают свое действие.
Сложно себе представить какой-то механизм, который будет чрезвычайно тяжелым и невозможным для экономики Ирана. Они все санкции прекрасно знают, готовы к ним и живут в этих условиях уже почти 50 лет.
Существенным ударом для экономики страны могут стать блокировки иранских торговых судов в Ормузском проливе со стороны американских ВМС, считает эксперт.
Это снизит доходы Ирана в определенной степени в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом здесь может возникнуть дипломатический конфликт с китайцами, которые эту нефть получают благодаря, скажем так, зеленому свету со стороны американцев и несмотря на все санкции.
16 апреля глава Пентагона США Пит Хегсет объявил о запуске кампании «Экономическая ярость» против Ирана, которая дополнит военную операцию. По его словам, новая инициатива призвана усилить давление на Тегеран. К ее реализации подключился Минфин США, который займется расширением экономических ограничений.