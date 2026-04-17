Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: арсенал экономического давления США на Иран ограничен

США объявили о запуске кампании «Экономическая ярость» в дополнение к военной операции против Ирана, чтобы усилить давление на Тегеран. Какой арсенал экономического воздействия остался у Вашингтона — рассказал в беседе с Новостями Mail заместитель директора Центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Георгий Асатрян.

Авторы и эксперты
Георгий Асатрян
Эксперт РСМД
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт считает, что нынешнее перемирие на Ближнем Востоке очень хрупкое. По его мнению, высока вероятность, что боевые действия возобновятся. Асатрян отметил, что стороны активно вооружаются, используя паузу на театре военных действий.

Особенно это касается Соединенных Штатов Америки и Израиля. Да и иранцы активно занимаются восстановлением боевых арсеналов. Кроме того, происходит перегруппировка войск — в Персидский залив стягиваются огромные военные силы, в первую очередь, американцев.

Георгий Асатрян
замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Комментируя объявленную американцами кампанию «Экономическая ярость», аналитик отмечает, что санкции против Исламской республики никто не отменял, они продолжают свое действие.

Сложно себе представить какой-то механизм, который будет чрезвычайно тяжелым и невозможным для экономики Ирана. Они все санкции прекрасно знают, готовы к ним и живут в этих условиях уже почти 50 лет.

Георгий Асатрян
замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Существенным ударом для экономики страны могут стать блокировки иранских торговых судов в Ормузском проливе со стороны американских ВМС, считает эксперт.

Это снизит доходы Ирана в определенной степени в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом здесь может возникнуть дипломатический конфликт с китайцами, которые эту нефть получают благодаря, скажем так, зеленому свету со стороны американцев и несмотря на все санкции.

Георгий Асатрян
замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

16 апреля глава Пентагона США Пит Хегсет объявил о запуске кампании «Экономическая ярость» против Ирана, которая дополнит военную операцию. По его словам, новая инициатива призвана усилить давление на Тегеран. К ее реализации подключился Минфин США, который займется расширением экономических ограничений.

