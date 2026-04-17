В Минздраве заявили о планах увеличить число процедур ЭКО на 15% за год

В 2026 году число процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России планируется увеличить на 15% в сравнении с показателем 2025 года.

Источник: РБК

В 2026 году число процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России планируется увеличить на 15% в сравнении с показателем 2025 года. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения.

«Параллельно расширяем доступность экстракорпорального оплодотворения — эта цифра на 15% выше, чем в 2025 году. Впервые погружено предимплантационное тестирование. И еще один важнейший шаг — введена программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных», — сказал Мурашко.

Ранее министр рассказал, что в 2026 году объем средств, выделенных государством на ЭКО, вырос на 14,6%. Кроме того, с этого года предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов также можно пройти бесплатно по полису ОМС.

