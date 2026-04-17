Земельный банк для льготников создадут в Нижегородской области

В Нижегородской области разработают механизм передачи неиспользуемых земельных участков участникам СВО и многодетным семьям. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на заседании регионального совета. Глава региона поручил руководителям муниципалитетов приступить к поиску бесхозяйных земель в уже существующих поселениях, где есть инженерные сети, школы и больницы.
Речь идет о возвращении заброшенных территорий в хозяйственный оборот для «оживления» населенных пунктов и развития жилищного строительства. По словам губернатора, правительство поможет муниципалитетам в юридических вопросах совместно с Росреестром и прокуратурой. Опыт Арзамасского округа показывает, что только в одном муниципалитете можно оперативно ввести в оборот до 100 таких участков.
Министерство имущественных и земельных отношений уже представило единый стандарт действий по санации территорий. Помимо выделения земли, участники совета обсудили возможности снижения стоимости строительства частных домов для молодых и многодетных семей, чтобы сделать индивидуальное жилье максимально доступным.
