10-летний новозеландец нашел на пляже бутылку с посланием 2002 года

В Новой Зеландии 10-летний мальчик по имени Кейа обнаружил на пляже бутылку с запиской, датированной 17 февраля 2002 года, сообщает 1News.
Находка была сделана на восточном побережье полуострова Коромандел в бухте Оушен-Бич, после того как сильные волны, вызванные циклоном «Ваиану», выбросили на берег множество предметов. Мать ребенка Нейша Ринд рассказала, что семья пришла на пляж посмотреть на последствия шторма, и сначала Кейа принял покрытый ракушками сосуд за бетонный кирпич.
Внутри бутылки из-под виски Jack Daniel’s находилась свернутая в рулон бумага с обожженными краями, прикрепленная веревкой к внутренней стороне крышки. Текст послания оказался частично размыт и поврежден водой, однако его начало и дата сохранились. «Привет, меня зовут Джек… Я положил эту записку в бутылку 17.02.2002… Если кто-нибудь найдет ее, моя удача… свяжется со мной», — говорится в записке.
Личность автора послания пока не установлена. Нейша Ринд опубликовала фотографии бутылки и записки в социальных сетях в надежде получить какую-либо информацию о Джеке, однако эти попытки не увенчались успехом. По словам женщины, способ крепления бумаги позволяет предположить, что автором мог быть ребенок, которому помогал взрослый.
В ноябре 2025 года в Канаде спустя 26 лет послание в бутылке вернулось к его отправителю — Макензи Ван Эйк. Будучи ученицей 4-го класса, она написала сообщение о состоянии Великих Озер, поместила его в пластиковую бутылку и опустила в озеро Сент-Клэр.
Бутылку с письмом возле причала заметил Ривер Ванденберг, который ходит в ту же школу, где ранее училась Макензи Ван Эйк. По словам его бабушки, в письме не было даты, так что она решила, что это относительно недавнее послание, которое было написано в 2024 или 2023 году.
