И почему от 47-го президента США повеяло Джо Байденом

Не прошло и двух лет с того момента, как Джо Байден покинул Белый дом, а американцы снова обсуждают любимую тему — здоровье своего президента. Если предыдущий лидер США славился своей вялостью, то его преемника, наоборот, критикуют за гиперактивность.
Трамп, справедливости ради, и раньше не создавал впечатление спокойного и рационального человека. Но в последний месяц он совсем отбился от рук. На прошлой неделе президент США шокировал мировую общественность угрозой уничтожить иранскую цивилизацию. Стоило людям немного отойти, как Трамп снова пустился во все тяжкие: набросился на папу Римского и начал сравнивать самого себя со святым.
Вместе с тем политика Белого дома становится все более хаотичной. Президент США ругается со всеми подряд и меняет мнение по несколько раз на дню. Последний эпизод — «блокада блокады» Ормузского пролива, которую Трамп объявил, а потом снял меньше чем через трое суток (или не снял — сказать наверняка сейчас невозможно).
Глядя на эти метания, американцы стала выражать опасения, что их президент может быть психически нездоров.
В конгрессе даже возникла идея применить 25-ю поправку к конституции США — она позволяет отстранить главу государства по недееспособности. Причем проталкивают ее, как ни странно, не только традиционно оппонирующие Трампу демократы, но и MAGA-инфлюенсеры, которые считают, что человек в здравом уме не может настолько явно нарушать собственные предвыборные обещания.
Что ж, всех вновь открывших Америку можно только поздравить. Да, Трамп далеко не мыслитель и не визионер. Он по своей природе человек несобранный, не любит детали и сложные схемы. Зато компенсирует это неуемной энергией и языком без костей, который чуть длиннее, чем у среднестатистического человека.
Трамп — позер и шоумен, который несколько десятков лет благополучно инфоцыганил в американском медиаполе. Живи Дональд в России, он бы наверняка «стриг мамонтов» и торговал курсами «успешного успеха». Для таких людей скандалить, привлекать к себе внимание и пускать пыль в глаза — не острая необходимость, а стиль жизни, которому Трамп не изменил даже в президентском кресле.
Почему же на это никто не обратил внимания раньше? В первый президентский срок Трампа сдерживала система. С первых дней правления заботливая Республиканская партия окружила его толпой политических нянек. Те пытались сточить острые углы и сделать из Трампа нечто более похожее на среднестатистического американского президента — если не Рональда Рейгана, то хотя бы Джорджа Буша — младшего.
Второй раз Трамп заехал в Белый дом уже полноправным хозяином положения. Ключевые места в его правительстве заняли не «взрослые в комнате», а лоялисты и откровенные подхалимы, целью которых было просто угождать президенту США. То есть в 2025 году система сдержек и противовесов сломалась.
И Трамп, уже не обремененный необходимостью переизбираться снова, видимо, решил потратить следующие четыре года на то, чтобы закрыть все гештальты и просто повеселиться вдоволь.
Пожалуй, это лучше всего объясняет, почему на второй год правления Трампа все попытки (в том числе мои) познать его гранд-стратегию неизменно терпели крах. Теперь очевидно, что ее просто нет — есть только набор разрозненных мыслей конкретного человека, который никогда и не должен был складываться в целостную картину. Образ «картины» придумали другие — и Трампа это более чем устраивало.
Я веду к тому, что, несмотря на все разговоры, президент США не спятил. Перед нами все тот же Трамп, что и в 2016 году. Просто иллюзия, которая окружала его много лет, оказалась разбита собственной самоуверенностью президента США. При всем уважении к Трампу, но даже его талантов не хватит на то, чтобы устроить тяжелый экономический кризис, фактически проиграть войну, а потом загазлайтить целую нацию, убедив ее, что ничего не произошло.
Есть в его нынешнем положении и нечто кармическое. На президентских выборах 2024 года Трамп вовсю глумился над «немощным стариком» Байденом и его предполагаемой деменцией. Да, объективные вопросы к состоянию экс-президента США действительно были. Но каждую оговорку и курьез Байдена лагерь MAGA раздувал до невероятных размеров. А сам Трамп неоднократно называл своего оппонента «тупым президентом, который даже не помнит своего имени».
Что ж, на промежуточных выборах 2026 года противники республиканцев получили шанс отплатить им сполна. И поглумиться уже над «мощным стариком» Трампом. Линия критики в его адрес аналогична той, что использовали против Байдена. Президент США слишком стар. Вероятно, страдает от прогрессирующего когнитивного заболевания, поэтому не может адекватно воспринимать ситуацию и нуждается в принудительном отрешении от должности. Слово «деменция» в избирательной кампании 2026 года тоже мелькает — хотя и распространено куда меньше, чем в 2024-м.
Приведет ли это к реальным политическим последствиям для Трампа? Возможно, но не в этом году.
Пока республиканцы держат конгресс, у президента США будет возможность творить все, что он захочет, без особой оглядки на общественное мнение. А вот в 2027-м — при условии, что демократы заберут и сенат, и палату представителей — Трампу придется сбавить обороты. Если он, конечно, не хочет закончить как президент с импичментом. И если гордость позволит ему пойти на попятную.
