В башне Врангеля планируют открыть штаб Военно-исторического общества и отделение Союза писателей

В башне Врангеля в Калининграде планируют открыть штаб Военно-исторического общества и отделение Союза писателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.
С губернатором Калининградской области у нас есть очень хорошая общая идея: восстановить одну из исторических башен в центре Калининграда, где будет находиться, во-первых, музейное пространство, во-вторых, штаб-квартира регионального отделения Военно-исторического общества, клуб любителей истории и Калининградское отделение Союза писателей России, — рассказал Мединский.
По словам помощника президента, после восстановления это будет «красивая туристическая достопримечательность». Там также планируют организовывать выставки и проводить мероприятия.
Власти Калининградской области неоднократно искали подрядчика для восстановления башни Врангеля. Однако каждый раз закупку признавали несостоявшейся.
Работы по реставрации объекта оценивали в 151,6 миллиона рублей. Проект предусматривает сохранение исторического облика башни и восстановление утраченной кирпичной кладки и каменного цоколя. Согласно документам, планируют воссоздать архитектурные детали фасада — зубцы ограждения кровли и завершений башенок. В здании вставят деревянные окна с переплётами по историческим образцам. Над внутренним двором собираются установить купол из закалённого стекла. Кроме того, планируют провести благоустройство: замостить территорию памятника, сделать парковку, озеленить площадь сухого рва.
В башне Врангеля планировали открыть музейное пространство. На цокольном этаже хотели разместить выставочные помещения, вестибюль, хранилища. На втором — комфортабельные рабочие пространства, экспозиционные и конференц-залы, офисы, магазин. Верхний этаж планировали отдать под офисы и выставки.
В мае 2023-го экспертиза одобрила проект восстановления башни Врангеля в Калининграде. Подготовкой документов занимались две компании — «Лестер» и ООО «Центр инженерных изысканий». В 2019 году специалисты восстановили старинную стену башни Врангеля и открыли вид на внутренний двор.