Охранник и бухгалтер: какие профессии считают скучными в Калининграде

Мужчины и женщины по-разному оценивают этот вопрос.

Источник: Клопс.ru

Жители Калининграда чаще всего считают скучной профессию охранника. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, опубликованные в пятницу, 17 апреля.

Так ответили 11% респондентов. На втором месте оказалась работа бухгалтера (9%), на третьем — продавца (7%). В пятёрку также вошёл библиотекарь, которого назвали скучным 5% участников опроса.

По 2% голосов набрали архивариус, вахтёр и сторож. Ещё столько же калининградцев считают, что скучной может быть любая нелюбимая работа. Среди других вариантов, получивших по 1%, упоминались юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик и офисная работа в целом. При этом 23% опрошенных затруднились с ответом, а 13% уверены, что скучных профессий не существует.

Мужчины и женщины по-разному оценивают этот вопрос. Женщины чаще называют скучными профессии бухгалтера и охранника, тогда как мужчины чаще указывают на работу сторожа.

Опрос проводился с 2 по 10 апреля.

В Калининградской области зарплаты на удалёнке за пять лет выросли почти в полтора раза.