Как вылечить гипертонию без таблеток, рассказал доктор Шишонин

Врач Александр Шишонин убежден — гипертонию можно вылечить. Но только не медицинскими препаратами.
«Таблетками можно только сбить симптомы. В 95% случаев гипертония — следствие состояние шейного отдела позвоночника и образа жизни», — считает доктор.
Большая часть населения Волгоградской области и других регионов страны живет условиях, где движение стало редкостью. Длительное сидение формирует неправильное положение шеи, когда голова выдвигается вперёд, появляется холка, возникают напряжения и зажимы. Как следствие — нарушение кровотока по позвоночным артериям — основным сосудам, питающим мозг, разъясняет медик.
Такие нарушения могут привести к развитию и прогрессированию гипертонии. Но ситуацию можно исправить. Начать следует с шейной гимнастики. А далее — использовать комплексный подход, направленный на восстановление кровообращения и работу с мышечными зажимами.
