В Красноярск отправили первую партию труб для коллектора на Семафорной

В краевой центр автопоезд должен приехать в следующую пятницу.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярск с завода-изготовителя выехала первая партия труб для замены поврежденного участка канализационного коллектора на улице Семафорная. В «КрасКом» сообщили, что при благоприятных погодных и дорожных условиях автопоезд прибудет в город 24 апреля.

— Производитель обязался до конца этого месяца поставить все заказанные 25 труб, которые необходимы для ремонта сетей водоотведения, — рассказывает генеральный директор компании Олег Гончеров.

Аварийно-восстановительные работы на участке идут круглосуточно. Поврежденный коллектор обслуживает около двух тысяч зданий на правобережье.

Напомним, днем 9 апреля на улице Семафорная провалился участок дороги около дома № 469, стр. 7 (возле Мичуринского моста в сторону КрасТЭЦ). Позже выяснилось, что все произошло из-за аварии на трубе канализации.

13 апреля власти ввели режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации из-за коммунальной аварии.