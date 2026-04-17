Путин рассказал о задачах нынешнего поколения просветителей

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам V Съезда Российского общества «Знание» отметил, что в настоящее время, когда РФ сталкивается с серьёзными вызовами, перед нынешним поколением просветителей стоят ответственные задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Ваш форум с каждым годом укрепляет свой потенциал, становится заметным событием в общественной и культурной жизни, определяет основные векторы развития просветительского движения в России», — говорится в послании.
Президент отметил, что Россия во все времена славилась замечательными традициями просветительства и подвижничества, здесь по праву гордятся именами известных учёных, писателей, педагогов, врачей, представителей других профессий, которые являли достойный пример бескорыстного служения людям и Отечеству.
«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, перед нынешним поколением просветителей стоят большие, ответственные задачи. И потому столь важно, что Российское общество “Знание” идёт вперёд, нацелено на будущее, обновляет формат своей деятельности, наполняет её креативными, инновационными идеями», — добавил российский лидер.
Путин подчеркнул, что необходимо направлять усилия на популяризацию выдающихся достижений отечественной науки, экономики, культуры, образования, стремиться, чтобы труд ученых, их самоотдача служили сбережению исторической памяти, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодёжи.
Он также поблагодарил всех, для кого просветительская миссия стала призванием и смыслом жизни, а также отметил вклад участников и ветеранов СВО в развитие просветительского движения, наставничества. Президент пожелал делегатам съезда успехов и новых свершений.