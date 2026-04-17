СК: в Хвалынске 20-летний зарезал 16-летнего юношу

В городе Хвалынске Саратовской области следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего юноши. Как сообщает ИА «СарИнформ», в совершении убийства подозревается 20-летний местный житель.

По данным информагентства, причиной расправы стал уличный конфликт, в ходе которого один из его участников достал нож и нанес несколько ударов своему оппоненту. Уточняется, что убийство было совершено сегодня, 17 апреля, в ночное время.

— Агрессора задержали. На него завели дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Скоро суд решит вопрос об аресте фигуранта, — передает саратовской СМИ.

Расследование дела взяла на контроль прокуратура. Надзорный орган также даст оценку органам, которые отвечают за борьбу с преступлениями против детей.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о жестоком избиении 17-летнего подростка с инвалидностью в Ростовской области. В регионе также возбуждено уголовное дело региональным управлением СКР, проверка организована местной прокуратурой.