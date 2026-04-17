Стало известно, какие питомцы чаще всего теряются в Нижегородской области

Чаще всего в Нижегородской области терялись кошки Муси и Буси, а среди собак больше всего потеряшек с кличками Арчи, Бим и Рич. К такому выводу пришли аналитики команды PetKa — сервиса «Лаборатории Касперского» по поиску домашних питомцев. Исследование, с данными которого ознакомилась редакция сайта pravda-nn.ru, проводилось совместно с всероссийской системой защиты животных Pet911.
Первое место в рейтинге пропавших питомцев в Нижегородской области занимают немецкие овчарки, на втором месте находятся терьеры, на третьем — чихуахуа. Среди кошек чаще всего теряются мейн-куны, а также шотландские вислоухие и бенгальские.
По словам кинолога и зоопсихолога Pet911.ru Алексея Громова, статистика потерь отражает изменения в культуре содержания животных в России. С каждым годом питомцев находят быстрее, а число найденных животных неуклонно растет.
«И всё же лучшая защита от потери закладывается еще до того, как питомец появился в доме: чем глубже будущий владелец изучит характер и особенности выбранной породы, тем спокойнее и безопаснее сложится их совместная жизнь», — добавил Алексей Громов.
