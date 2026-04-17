Сооснователь Netflix Рид Хастингс уйдет в отставку в июне

Соучредитель и исполнительный председатель совета директоров Netflix Рид Хастингс уйдет в отставку в июне, пишет CNN со ссылкой на отчет компании.

Источник: РБК

Телеканал отмечает, что почти 3 года назад он покинул пост со-генерального директора и стал исполнительным председателем совета директоров. Тед Сарандос, со-генеральный директор Хастингса, с тех пор делит эту должность с Грегом Питерсом.

Уход соучредителя Netflix произошел менее чем через два месяца после решения компании выйти из борьбы за приобретение Warner Bros. Discovery, в связи с чем компания досталась Paramount.

CNN пишет, что в ходе конференции с инвесторами Сарандос опроверг слухи о том, что уход Хастингса связан с предложением компании о приобретении WBD.

«Рид был большим сторонником этой сделки. Он отстаивал ее перед советом директоров, и совет директоров единогласно поддержал сделку», — сказал он.

В мае 2022 года акционеры подали коллективный иск против стримингового сервиса Netflix, они обвиняли компанию в публикации вводящего в заблуждения отчета о замедлении роста числа подписчиков в целях мошенничества с ценными бумагами.

