Какого числа, традиции, чего нельзя делать

В 2026 году Радоница приходится на 21 апреля — вторник второй недели после Пасхи. Праздник следует ровно через девять дней после Светлого Христова Воскресения, которое в этом году было 12 апреля.
Перенос поминовения на вторник обусловлен церковным уставом: в воскресенье, на Красную горку, в храмах проходят праздничные службы, а заупокойные требы не совершаются. Поэтому вторник становится первым удобным днём для полноценного молитвенного поминовения согласно правилам церкви.
Хотя день традиционно ассоциируется с посещением могил, его суть гораздо глубже. Само слово «Радоница» однокоренное с «радостью». Верующие в этот день не столько оплакивают утрату, сколько делятся пасхальной радостью с теми, кто уже покинул этот мир. Основа праздника — вера в Христово Воскресение и надежда на вечную жизнь. Благодаря этому траурная нота не исчезает, но смягчается и наполняется светом веры. Именно поэтому Радоница прочно укоренилась в семейных укладах: для кого-то это прежде всего духовный акт, для других — повод собраться родным, почтить память предков.
Как провести день по церковным правилам.
Подлинное поминовение начинается в храме, а не на погосте. Утром верующие посещают литургию, подают поминальные записки, участвуют в заупокойной службе и возносят молитвы об упокоении родных. Церковь подчёркивает: без молитвы любые внешние действия теряют духовный смысл.
После богослужения можно направиться на кладбище. У могилы зажигают лампаду или свечу, читают Пасхальный канон, 90-й псалом или краткую молитву об усопших. При желании можно заранее пригласить священника для совершения литии на месте захоронения. Лишь после молитвенного поминовения приступают к благоустройству: убирают территорию, обмывают памятник, обновляют цветы или поправляют ограду.
Завершается день тихим семейным обедом, который гармонично дополняет храмовую и кладбищенскую память, не нарушая, а поддерживая духовный настрой дня.
Чего следует избегать в этот день.
Наибольшие вопросы вызывает поведение на кладбище. Традиция оставлять на могилах еду и спиртное не поддерживается церковью: это отголосок древних дохристианских обычаев, не имеющий отношения к православному поминовению, поскольку душам не нужна земная пища.
Также не приветствуются трапезы и застолья непосредственно на погосте. Распитие алкоголя и шумные разговоры превращают святое место в обычную площадку для отдыха, что противоречит молитвенному духу Радоницы.
Кроме того, священнослужители рекомендуют воздержаться от тяжёлых хозяйственных работ, труда в огороде и бытовой суеты, чтобы не вытеснить молитву земными заботами. И, наконец, стоит помнить, что во вторник (как и в четверг) церковный устав не предусматривает проведения венчаний.