Какого числа, традиции, чего нельзя делать

Хотя день традиционно ассоциируется с посещением могил, его суть гораздо глубже. Само слово «Радоница» однокоренное с «радостью». Верующие в этот день не столько оплакивают утрату, сколько делятся пасхальной радостью с теми, кто уже покинул этот мир. Основа праздника — вера в Христово Воскресение и надежда на вечную жизнь. Благодаря этому траурная нота не исчезает, но смягчается и наполняется светом веры. Именно поэтому Радоница прочно укоренилась в семейных укладах: для кого-то это прежде всего духовный акт, для других — повод собраться родным, почтить память предков.