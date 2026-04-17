Суд отказал экс-депутату Короткову в переводе дела об изъятии 43 млн в Москву

Назначена дата первого заседания по делу об изъятии у бывшего депутата волгоградской Облдумы Станислава Короткова 43,9 млн рублей за незаконный бизнес. 17 апреля 2026 года Кировский районный суд Волгограда отказал ответчику во всех ходатайствах, в частности, о переводе дела в Москву. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, заседание по делу Станислава Короткова будет открытым, его назначили на 5 мая 2026 года, на 14.30.