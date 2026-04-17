Суд отказал экс-депутату Короткову в переводе дела об изъятии 43 млн в Москву

Дело экс-депутата Короткова начнут рассматривать 5 мая 2026 года в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Назначена дата первого заседания по делу об изъятии у бывшего депутата волгоградской Облдумы Станислава Короткова 43,9 млн рублей за незаконный бизнес. 17 апреля 2026 года Кировский районный суд Волгограда отказал ответчику во всех ходатайствах, в частности, о переводе дела в Москву. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, заседание по делу Станислава Короткова будет открытым, его назначили на 5 мая 2026 года, на 14.30.

Станислав Коротков, которого накануне официально лишили депутатского мандата и привилегий в виде большой пенсии и возможности переизбираться в депутаты в будущем, просил суд перевести рассмотрение его дела по месту его регистрации в Дорогомиловский районный суд Москвы. Ходатайство было отклонено. Сегодня на предварительном заседании определили круг лиц, которые будут участвовать в деле.

Напомним, в суде будет рассмотрено дело о взыскании с Короткова в пользу государства денег, в отношении которых отсутствуют сведения, подтверждающие законность их получения. На этом настояла прокуратура Волгоградской области. Будучи действующим депутатом Волгоградской областной думы Станислав Коротков фактически руководил компаниями, получил доход от предпринимательской деятельности в размере 43,9 млн рублей. Эти деньги прокуратура намерена взыскать.

Станислав Коротков добровольно сложил полномочия депутата в феврале 2026 года, его коллеги по думе удовлетворили его заявление о досрочной отставке. Позже прокуратура подала в суд, по решению которого облдума изменила формулировку отставки Короткова. В четверг его лишили мандата «в связи с неоднократным несоблюдением ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции».