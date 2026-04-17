В Подмосковье с начала года зарегистрировались более 59 тысяч самозанятых

Более 59 тыс. самозанятых зарегистрировали в первом квартале этого года в Московской области, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Поддержка бизнеса осуществляется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«По итогам первого квартала этого года количество самозанятых в Подмосковье составило 1 148 785 человек. Таким образом, в этом году в регионе уже зарегистрировано более 59 тысяч самозанятых. Это на 8 тысяч больше, чем годом ранее», — добавила Екатерина Зиновьева.
Зампред отметила, что самозанятые области являются активными участниками системы госзакупок. Так, по итогам прошлого года поставщиками товаров и услуг для госкомпаний стали почти 1 тыс. самозанятых. Суммарный объем закупок составил около 1,75 млрд рублей.
Напомним, самозанятые Подмосковья могут воспользоваться мерами поддержки региона и услугами центра «Мой бизнес». Подробная информация доступна на инвестиционном портале Московской области. Также бизнес может получить консультацию, обратившись по номеру 0150. Звонок доступен с мобильного по будням с 9 до 18 часов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.