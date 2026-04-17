Бизнесмену дали пять лет за мошенничество с поставкой древесины в ЛНР

Генеральный директор ООО «Лидер77» Тамоян Ишхан приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб. из-за мошенничества при поставках древесины, предназначавшейся для строительства фортификационных сооружений в Луганской народной республике. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Согласно сообщению пресс-службы судов Москвы, Тамоян заключил договоры об оказании транспортных услуг по перевозке пиломатериалов в зону проведения военной операции на Украине. Ущерб от преступления Тамояна составил более 32 млн руб.
«Общий план преступления заключался в составлении и подписании документов, на первый взгляд носящих законный характер, а по сути являющихся последовательными этапами реализации общего преступного умысла, направленного на совершение хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Объем фактически перевезенной древесины оказался в два раза ниже заявленной», — говорится в сообщении.
«Лидер77» занимается оптовой торговлей. В 2024 году выручка компании Тамояна составила около 985 млн руб.
19 марта суд в Москве приговорил генерального директора коммерческого предприятия к пяти годам колонии общего режима за мошенничество при поставке многотопливных горелок российским военнослужащим. Согласно судебным материалам, получив более 53,7 млн руб. авансовых выплат, он создал видимость исполнения обязательств, ссылаясь на задержки и передавая ложные сведения о якобы транспортировке товаров из Китая.
