Волгоградцам пообещали 4 триллиона рублей инвестиций до 2039 года

17 апреля Волгоградская областная дума рассмотрела доклад региональной администрации об инвестициях за минувшую шестилетку и о планах развития до 2039 года. В ходе заседания власти пообещали привлечь за 14 ближайших лет 4 триллиона рублей инвестиций.

По данным экспертов, 70% от кругленькой суммы должны пойти на туризм, промышленность, транспорт и логистику. В целом же построить планируется 2,3 тысячи объектов.

При этом за минувшее десятилетие регион успел уже набить руку на успешной реализации масштабных задач.

— За 2019−2025 годы уже завершено 1438 проектов, на реализацию которых было направлено более 470 млрд рублей. В 2025 году создано 192 объекта на общую сумму около 122 млрд рублей, — сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Одна из самых дерзких целей для будущего периода — создание на острове Сарпинский историко-культурного туристического комплекса. Работа над этой масштабной задачей должна завершиться к 2036 году. Однако губернатором Андреем Бочкаревым поручено добиться эффекта от вложений в туристическую инфраструктуру ещё до завершения флагманского проекта. К 2030 году поток отдыхающих в регион должен увеличиться на 48% до 3 млн человек.

Фото из архива ИА «Высота 102».