Волгоградцам пообещали 4 триллиона рублей инвестиций до 2039 года

Одна из самых дерзких целей для будущего периода — создание на острове Сарпинский историко-культурного туристического комплекса. Работа над этой масштабной задачей должна завершиться к 2036 году. Однако губернатором Андреем Бочкаревым поручено добиться эффекта от вложений в туристическую инфраструктуру ещё до завершения флагманского проекта. К 2030 году поток отдыхающих в регион должен увеличиться на 48% до 3 млн человек.