Свердловская область вошла в тройку лидеров по модернизации объектов ЖКХ

Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по модернизации коммунальной инфраструктуры по итогам 2025 года, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Результаты были озвучены на совместном заседании коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и комиссии государственного совета РФ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Высокие показатели достигнуты благодаря системной работе по обновлению инженерных сетей, внедрению современных технологий и привлечению инвестиций в коммунальный сектор. В прошлом году в регионе было заменено около 68 км систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Работы охватили как городские округа, так и сельские территории, включая 13 опорных населенных пунктов.
Ранее губернатор области Денис Паслер сообщил, что в этом году будет отремонтировано более 87 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения — объем работ почти на 30% больше, чем в прошлом году.
«Капремонт пройдет в муниципальных округах: Ачитском, Березовском, Богдановиче, Верхнем Тагиле, Волчанском, Кировградском, Новолялинском, Сосьвинском, Сухом Логу, Талицком, Шалинском, в городских поселениях: Верхние Серги и Михайловское Нижнесергинского муниципального района, в Камышловском городском округе и Ирбите. В результате качество коммунальных услуг улучшится более чем для 150 тысяч свердловчан», — отметил Паслер.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.