Космический шторм на выходных: на Краснодарский край обрушится магнитная буря

Жителей Кубани предупредили о предстоящем периоде геомагнитной нестабильности. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ближайшие часы Земля окажется под воздействием мощного потока солнечного ветра, вырвавшегося из крупной корональной дыры на Солнце.
Специалисты прогнозируют, что обстановка останется напряженной в течение двух-трех дней. Самое сильное влияние магнитные бури окажут в предстоящие выходные — 18 и 19 апреля.
Ожидается, что бури достигнут уровня G1-G2 (слабые и умеренные). Несмотря на то, что активная фаза завершится к началу следующей недели, сам поток солнечного ветра будет воздействовать на атмосферу Земли еще около семи дней.
Ученые отмечают, что текущий год стал одним из самых неспокойных за последние десятилетия. Только за первые 100 дней 2026 года магнитные бури фиксировались в течение 24 дней — это очень высокий показатель. По предварительным прогнозам, повышенная геомагнитная активность сохранится до конца текущего года, после чего солнечный цикл начнет постепенно переходить в стадию минимума.