В компании «УРАЛ» Кукморского района Татарстана оптимизируют производство

На предприятии стартовал первый модуль обучения.

Компания «УРАЛ» Кукморского района Республики Татарстан внедрит инструменты бережливого производства в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре энергоресурсоэффективных технологий.

В рамках этапа подготовки на предприятии стартовал первый модуль обучения рабочей группы. Он включает тренинги по основам бережливого производства, картированию, 5С, производственному анализу и другие.

В процессе обучения сотрудники получат навыки для успешной реализации проектов на предприятии, построения карт потоков разных уровней, ведения качественного производственного анализа, эффективного внедрения инструмента 5С, а также сумеют оптимизировать процесс, применяя инструменты бережливого производства.

Подробнее узнать об участии в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.