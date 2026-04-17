Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сеть скоростных речных маршрутов из Нижегородской области расширят

Нижегородские «Метеоры» пойдут в Пермь и Астрахань, а на внутренних линиях появятся новые остановки и круглогодичные рейсы.

Нижегородский оператор скоростных речных перевозок ООО «Водолет» значительно увеличит географию поездок в текущую навигацию. Об этом сообщил директор компании Никита Итальянцев на заседании профильной комиссии Гордумы. Главными нововведениями станут дополнительные остановки на казанском направлении: теперь «Метеоры 120Р» будут заходить в Чистополь, Елабугу и Набережные Челны.

В планах компании значится запуск рейсов до Перми с промежуточной остановкой в Сарапуле, а также проработка маршрута до Астрахани. Реализация последнего проекта сейчас зависит от технических условий прохождения морского участка пути после Волгограда. На внутриобластных линиях маршрутную сеть продлят до села Чулково в Вачском округе.

Кроме того, перевозчик продолжит развитие круглогодичного сообщения. Суда на воздушной подушке «Спутник-12», уже показавшие свою эффективность на переправах в Лыскове и Васильсурске, продолжат работу в тестовом режиме. За прошедший период ими воспользовались более пяти тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что стали известны цены на поездки на «Валдае» в Нижегородской области.