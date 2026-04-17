Сеть скоростных речных маршрутов из Нижегородской области расширят

Нижегородский оператор скоростных речных перевозок ООО «Водолет» значительно увеличит географию поездок в текущую навигацию. Об этом сообщил директор компании Никита Итальянцев на заседании профильной комиссии Гордумы. Главными нововведениями станут дополнительные остановки на казанском направлении: теперь «Метеоры 120Р» будут заходить в Чистополь, Елабугу и Набережные Челны.
В планах компании значится запуск рейсов до Перми с промежуточной остановкой в Сарапуле, а также проработка маршрута до Астрахани. Реализация последнего проекта сейчас зависит от технических условий прохождения морского участка пути после Волгограда. На внутриобластных линиях маршрутную сеть продлят до села Чулково в Вачском округе.
Кроме того, перевозчик продолжит развитие круглогодичного сообщения. Суда на воздушной подушке «Спутник-12», уже показавшие свою эффективность на переправах в Лыскове и Васильсурске, продолжат работу в тестовом режиме. За прошедший период ими воспользовались более пяти тысяч пассажиров.
Ранее сообщалось, что стали известны цены на поездки на «Валдае» в Нижегородской области.