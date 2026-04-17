Власти Екатеринбурга заявили о скорой обработке парков от клещей

В парках Екатеринбурга в скором времени будут проводить акарицидную обработку. Она затронет 12 парков. А общей сложности будут обработаны парковые зоны на 78 гектарах. Об этом сообщает канал «Екатеринбург. Главное».
— Она была оплачена. Обработку проведут после того, как в парках наведут порядок, а также избавят их от мусора, — сказано в сообщении.
Напомним, что на Среднем Урале активность клещей начинается с конца марта по начало апреля. Иксодовые обитают в парках, на загородных участках, пляжах и лесах. Сделать бесплатную прививку от клещевого энцефалита могут свердловчане — льготники. К ним относятся дети в возрасте 15 месяцев, пенсионеры старше от 60 лет, участники тушения лесных пожаров.