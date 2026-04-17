Прокуратура начала проверку после гибели ребенка при пожаре в Сеченовском районе

Источник: Живем в Нижнем

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после гибели четырехлетнего ребенка при пожаре в Сеченовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Трагедия произошла в селе Мурзицы 17 апреля. Во время пожара в частном деревянном доме погиб четырехлетний мальчик, еще один ребенок попал в больницу.

Теперь прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего несчастного случая. На место происшествия выезжала прокурор Сеченовского района Галина Шестакова. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, дело о гибели 19-летней нижегородки из-за падения наледи передали в суд. Следственный комитет завершил расследование.