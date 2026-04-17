В Калининградской области пройдет первый экологический форум для молодежи

В Калининградской области с 18 по 20 апреля проведут первый экологический форум для молодежи. Активные школьники и студенты, которые специализируются на защите природы и заботе об экологии, соберутся в образовательном центре в поселке Донское под Светлогорском. Об этом сообщает минприроды региона.
Намечена обширная программа: лекции, круглые столы, игры.
Спикерами станут региональные и федеральные специалисты, в том числе гости из Беларуси.
Как отметили организаторы, задача форума, помимо прочего, — создать правильную медийную повестку, усилить информационную политику.
Участие в форуме примет порядка 100 ребят из разных учебных заведений региона.