Похолодание и дождь со снегом ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные

Жителей Нижнего Новгорода в предстоящие выходные ожидает значительное понижение температуры и смешанные осадки в виде дождя и снега. Такая информация следует из прогнозов метеорологического сервиса «Яндекс. Погода».
В субботу, 18 апреля, первая половина дня будет отмечена облачной погодой при сравнительно умеренных показателях термометра — от +9 до +13°С. Однако к наступлению вечера столбик термометра опустится до +6°С, а ночью температура воздуха достигнет +4°С, после чего начнутся дожди. Порывы северо-западного ветра составят от 2,9 до 3,9 м/с.
Воскресенье, 19 апреля, также ожидается пасмурная погода. Температура утром составит около +4°С, ожидается небольшой дождь. Днем условия существенно не изменятся. К вечеру прогнозируется дальнейшее понижение температуры до +2… +3°С, с вероятным выпадением осадков в виде дождя со снегом. В ночные часы температура может снизиться до +1°С, при этом сохранится тенденция к смешанным осадкам. Направление ветра изменится на северное, а его скорость возрастет до 3,6 — 4,3 м/с.
Также напомним, что пик геомагнитной активности придется на 18 апреля, когда сила ударов достигнет 6 баллов, что может вызвать серьезное недомогание.
Ранее нижегородцы надеялись, что похолодание не наступит, ведь недавно в ботаническом саду появились первоцветы, а непогода может погубить цветы.