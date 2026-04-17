В Волгограде начали установку фонтана «Детский хоровод»

Обновленную версию фонтана «Детский хоровод» начали в Волгограде на Привокзальной площади. Техническое помещение уже смонтировано, в настоящее время мастера прокладывают коммуникации. Далее последует заливка основания и формирование стенок чаши гидротехнического сооружения, сообщают в мэрии.
Диаметр фонтана составит больше 15 метров. Его украсит полноразмерная копия знаменитой композиции, изображающей детей, которые водят хоровод вокруг крокодила. Воссоздаст ее народный художник России, вице-президент Российской академии художеств Андрей Ковальчук.
Особенностью нового фонтана станет архитектурная подсветка в двух режимах: летом световой рисунок будет создаваться на струях воды, перед зимним периодом в чаше установят световую инсталляцию.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как ветхая 2-этажка осталась без капремонта из-за «липовых» актов в Дзержинском районе.