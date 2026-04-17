В Калининградской области примут закон о патриотическом воспитании — Кропоткин

Документ разработан при участии прокуратуры.

Источник: Клопс.ru

В региональном парламенте подготовили проект закона «О патриотическом воспитании в Калининградской области». Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин в пятницу, 17 апреля.

«Законопроект, разработанный при участии прокуратуры области, находится на контроле и на этапе последующего внесения в Заксобрание. Прежде всего он направлен на укрепление духовно‑нравственного воспитания и сохранение исторической памяти в регионе», — объяснил Кропоткин.

Подобные инициативы уже рассматриваются в ряде других субъектов Российской Федерации: в Мурманске, Архангельске и Новгороде. Это делается для того, чтобы прийти к некому стандарту и единообразию.

Проект закона разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации и реализации одного из важнейших принципов государственной политики — патриотического воспитания. Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности и важным элементом в деле укрепления обороноспособности государства.