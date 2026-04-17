Пермские врачи провели редкую операцию и сохранили ногу бойцу СВО.
Травмотологи Больницы Архангела Михаила провели редкую операцию и сохранили ногу бойцу СВО с помощью эффективного метода реконструкции дефектов мягких тканей, оставив работоспособными «родные» сосуды.
Боец была ранен на Покровском направлении. Он наступил на взрывное устройство и сам наложил себе кровоостанавливающий жгут турникет. А затем его эвакуировали в прифронтовой госпиталь, где врачи смоги остановить кровотечение и почистить рану.
Через несколько дней бойца удалось переправить для лечение в Пермь. В Больнице Архангела Михаила травматологи провели точную диагностику ранения, констатировали обширный дефект мягких тканей и перелом костей. Характер травмы диктовал поэтапное лечение. Сначала очистили рану, для чего на ногу пациента установили VAC-систему. Эта система позволяет лечить раны с помощью так называемого «отрицательного давления», удаляя экссудат. Так удалось уменьшить отёк, затормозить воспалительный процесс, а кровообращение простимулировать. Через десять дней врачи отметили положительную динамику и смогли назначить операцию, которая помогла устранить раневой дефект.
Травмотолог больницы Вячеслав Оленев рассказал, что площадь раны оказалась большой и рассчитывать на её самостоятельное заживление не представлялось возможным.
«Мы выбрали методику закрытия раны суральным лоскутом на сосудистой ножке. Это эффективный метод реконструкции мягкотканых дефектов, который наиболее часто используется при травмах голени, стопы и пяточной области. Операция потребовала подготовки — разметили область извлечения лоскута и изготовили точный трафарет. Важно было сохранить сосуды, которые кровоснабжают этот лоскут, чтобы обеспечить его приживление. Такие операции в обычной хирургической практике выполняются не часто, поскольку высокоэнергетические травмы с масштабными дефектами мягких тканей редкость. В этом случае оперативное вмешательство прошло штатно. Третьим этапом лечения мы выполнили свободную кожную пластику, чтобы закрыть участок, откуда был извлечен суральный лоскут», — пояснил он.
Врачи отметили, что послеоперационный период тоже имеет крайне важное значение. После операции специалисты будут стараться делать всё необходимое для того, чтобы трансплантат успешно прижился. Для этого необходимо обеспечить правильный уход за раной, отслеживать некроз тканей и не допускать воспалений. Пациенту назначили лекарства для стимуляции роста сосудов, снижения риска тромбообразования и другие. Специалисты отмечают, что восстановительный этап может продлиться до трех недель и больше. Это время мужчина пробудет в больнице.
Прибывший в больницу боец благодарен пермским врачам и всему коллективу отделения, где, как он отмечает, всё очень доброжелательны и относятся к пациентам как к родным.
«Перед операцией врач со мной поговорил, всё объяснил — что будут делать и как, спросили мое согласие. Я, конечно, дал добро. Сейчас чувствую себя хорошо, надеюсь, что рана заживет и я буду ходить», — подытожил мужчина.