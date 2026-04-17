Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ленобласть приняла участие в туристической выставке в Белоруссии

Был представлен в том числе проект «Серебряное Ожерелье России».

Источник: Национальные проекты России

Информационно‑туристский центр Ленинградской области успешно представил регион на туристической выставке «Отдых» в Белоруссии, сообщили в региональном комитете по культуре и туризму. Участие в подобных мероприятиях отвечает задачам нацпроекта проекта «Туризм и гостеприимство».

«Отдых» является эффективной бизнес-площадкой для налаживания деловых контактов и демонстрации туристических возможностей области. На выставке представили проект «Серебряное Ожерелье России», а также инициативы компаний «Бон Тур» и «Русь». В первый день была организована насыщенная деловая программа. Заместитель руководителя информационно-туристского центра Алена Голубь выступила на пленарном заседании с докладом «О туристском потенциале и событийных мероприятиях Ленинградской области».

На стенде области посетители выставки смогли ознакомиться с туристическими маршрутами, включая «Истории и тайны средневекового Выборга», «Государева дорога», «Путешествие по Пушкинским местам» и «Серебряное ожерелье России», узнать о главных достопримечательностях региона, получить информационные материалы о туризме в Ленинградской области и поучаствовать в интерактивных активностях и викторинах и выиграть сувениры.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.