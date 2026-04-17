После затоплений в двух деревнях Прикамья возбуждены уголовные дела

В деревне Столбовке Октябрьского городского округа из-за ненадлежащего ухода пришел в негодность мост, построенный из труб, булыжников и брёвен. Со временем трубы засорились, и река изменила русло. Теперь, чтобы попасть к соцобъектам, жителям приходится идти в обход по крутой горе. Несколько семей опасаются, что экстренные службы не смогут оперативно приехать в случае необходимости.