После затоплений в двух деревнях Прикамья возбуждены уголовные дела

В Прикамье возбуждены уголовные дела о халатности после затоплений в двух деревнях региона. Основанием стали жалобы местных жителей в социальных сетях, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Пермскому краю.
В деревне Столбовке Октябрьского городского округа из-за ненадлежащего ухода пришел в негодность мост, построенный из труб, булыжников и брёвен. Со временем трубы засорились, и река изменила русло. Теперь, чтобы попасть к соцобъектам, жителям приходится идти в обход по крутой горе. Несколько семей опасаются, что экстренные службы не смогут оперативно приехать в случае необходимости.
В деревне Жердовке Ильинского округа из-за весеннего половодья река вышла из берегов и перекрыла путь жителям. Три года назад сельчане установили бетонные плиты для перехода, но сейчас они ушли под землю, и людям приходится ходить около пяти километров по грязи.
Следственные органы Прикамья принимают меры для восстановления прав граждан, пострадавших из-за состояния дорог и сооружений. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию ответственных должностных лиц.